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Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Göçmen Yakalandı, 4 Şüpheli Tutuklandı

Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Göçmen Yakalandı, 4 Şüpheli Tutuklandı
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Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda 5 düzensiz göçmeni yakaladı ve 4 kişiyi tutukladı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 5 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yapan ekipler, 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerle ilgili gözaltına alınan A.K, A.Ö, İ.Ö ve S.S, işlemlerin ardından çıkarıldıkları Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
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