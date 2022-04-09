Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 355 organizatör yakalandı - Haberler

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Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 355 organizatör yakalandı

AA - Mesut Varol - Güncel
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Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 355 organizatör yakalandı

Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 355 organizatörden 87'si tutuklandı.

VAN (AA) - Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 355 organizatörden 87'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesine yönelik birçok operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 1 Ocak-31 Mart tarihlerinde insansız hava araçlarıyla düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 355 organizatör yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliye çıkarılan organizatörlerden 87'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnsan kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 191 araca da el konuldu.

AA / Mesut Varol - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, İnsan Hakları, Van, Güncel, Haberler

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