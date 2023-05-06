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Van'da düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor

Van'da düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor

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Van'da 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında 2 bin 80 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi, 147 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında 2 bin 80 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi, 147 düzensiz göçmen yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda, 28 Nisan-4 Mayıs'ta 147 düzensiz göçmen yakalandı, 2 bin 80 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi.

Yıl başından bu yana ise 39 bin 384 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi, yakalanan 2 bin 367 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

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