VAN'da Durdurulan Araçta 2 Milyon Liralık Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Güncelleme:
VAN'ın Başkale ilçesinde yapılan yol kontrolünde, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 446 bin lira olan kaçak eşyalar ele geçirildi. Üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

VAN'ın Başkale ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 446 bin lira olan kaçak eşya ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi mevkisinde yol araması ve kontroller yapıldı. Kontrollerde durdurulan 1 araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada; gümrük işlemleri yapılmamış piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 446 bin lira olduğu belirlenen çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
