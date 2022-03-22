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Van'da "Dünya Su Günü" etkinliği düzenlendi

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'da

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki okulları ziyaret VASKİ Genel Müdür Yardımcıları Emre Eşme, Kemal Balkış ve daire başkanları, öğrencilere, suyun önemi, bilinçli su tüketimi, su tasarrufu ve çevre bilinci konusunda bilgiler verdi.

Etkinlikte öğrencilere su matarası ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Dünya Su Günü, 22 Mart, Van, su, Güncel, Haberler

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