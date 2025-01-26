Üye Girişi
Haberler
AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı
Enver Aysever'den Muharrem İnce iddiası: CHP'ye katılacak

Muharrem İnce'ye ilişkin bomba iddia!
5 öğrencisini yangında kaybetti, kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi de kurtardı

Kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi faciadan kurtardı
Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk 11'leri

Van'da Dünya Kudüs Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Van'da Dünya Kudüs Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen yürüyüşte, Filistin'e destek mesajları verildi ve Gazze'deki insanlık dramı vurgulandı.

Van'da sivil toplum kuruluşları tarafından "Dünya Kudüs Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen grup, Filistin bayrakları taşıyarak Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü.

"Dünya Kudüs Haftası- Gazze Zaferi" pankartı taşıyan grup tekbir getirdi, "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı İl Koordinatörü Ahmet Faruk Çevik, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın işgal altında olduğunu söyledi.

İki yıldır Gazze'nin kıyameti yaşadığını belirten Çevik, "50 bine yakın Gazzeli kardeşimiz vahşice katledildi ve yüz binden fazla kardeşimiz yaralandı. İnsanlık tarihinin en tüyler ürpertici soykırımlarından birine şahit olduk. Gazze'deki kardeşlerimizin, kadın ve çocukların gördükleri zulüm, çektikleri acı kelimelerle ifade edilemeyecek boyutta." dedi.

Grup, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua etti.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
img

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
img

İfadeye çağırılan ünlü oyunculara tek bir soru yöneltilmiş
img

Eski hakemler tek görüşte birleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Kartal'ın hasreti dinmek bilmiyor
İsrail evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara ateş açtı: 11 kişi öldü, 83 kişi yaralandı

Ateşkesin bitmesiyle İsrail'den kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Yangında hayatını kaybedenleri arayıp dalga geçen 3 vicdansız gözaltında

Yangın vicdansızları için hesap vakti! Kıskıvrak yakalandılar
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
Bakan Fidan'dan Irak ve Suriye'ye çağrı: İmkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

Bakan Fidan'dan 2 ülkeye çağrı: Güçlerimizi birleştirip yok edelim

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.