Van'da Dünya Kudüs Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Van'da sivil toplum kuruluşları tarafından "Dünya Kudüs Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen grup, Filistin bayrakları taşıyarak Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü.

"Dünya Kudüs Haftası- Gazze Zaferi" pankartı taşıyan grup tekbir getirdi, "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı İl Koordinatörü Ahmet Faruk Çevik, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın işgal altında olduğunu söyledi.

İki yıldır Gazze'nin kıyameti yaşadığını belirten Çevik, "50 bine yakın Gazzeli kardeşimiz vahşice katledildi ve yüz binden fazla kardeşimiz yaralandı. İnsanlık tarihinin en tüyler ürpertici soykırımlarından birine şahit olduk. Gazze'deki kardeşlerimizin, kadın ve çocukların gördükleri zulüm, çektikleri acı kelimelerle ifade edilemeyecek boyutta." dedi.

Grup, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua etti.