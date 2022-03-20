Van'da "Dünya Diş Sağlığı Günü "etkinliği düzenlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ve Genç Diş Hekimleri Derneğince "Dünya Diş Sağlığı Günü" etkinliği düzenlendi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşların ağız-diş muayenesi yapıldı.

Etkinlikte çocuklara diş macunu, diş fırçası ve balon hediye eden hekimler, vatandaşları ağız ve diş sağlığı konusunda da bilgilendirdi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Oto, diş sağlığına dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe vatandaşların ilgi gösterdiğini belirten Oto, şunları kaydetti:

"Dünya Diş Sağlığı Günü'nde öğrencilerimiz ve hekimlerimizle birlikte diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Etkinliğin düzenlemesinde öğrencilerimizin çok emeği var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çocukların daha çok muayene olduğunu gördük. Bu çok güzel bir duygu. Çocuklara diş fırçası, diş macunu ve balon hediye ettik."

Genç Diş Hekimleri Derneği sorumlusu Beste Nur Taşdemir ise ağız ve diş sağlığı konusunda vatandaşları bilgilendirdiklerini belirterek, "Etkinliğimize yoğun ilgi var. Diş fakültesindeki öğrenci ve hekim arkadaşlarla birlikte vatandaşlarımızın ağız-diş muayenelerini yaptık." dedi.