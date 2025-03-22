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Van'da Dolu Yağışı ve Kar Etkili Oldu

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Van'da gerçekleşen sağanak sonrası dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının düşmesi ve çığ riski hakkında uyarılarda bulundu.

Van'da dolu yağışı etkili oldu

VAN - Van'da sağanak sonrası dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı çevreyi yer yer beyaza bürürken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava sıcaklıklarının bugün akşam saatlerinden sonra hissedilir derecede 6 ila 8 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilmektedir. Bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaç yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. İlimiz genelinde hava sıcaklıklarının düşüğü ve kar yağışlarına bağlı olarak gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Van'da Dolu Yağışı ve Kar Etkili Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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