Van'da Doğdu, Konya'da Kalp Ameliyatı Oldu: Eva Nehir'in Sağlığına Kavuştu

Van'da Doğdu, Konya'da Kalp Ameliyatı Oldu: Eva Nehir'in Sağlığına Kavuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da doğuştan kalp rahatsızlığı olan 3 aylık Eva Nehir İke, Konya Şehir Hastanesi'nde başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan bebeğin durumu hakkında bilgi verildi.

Van'da kalbinden çıkan ana damarında gelişme bozukluğu ve darlıkla dünyaya gelen Eva Nehir İke bebeğin, Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyat sonrası sıkıntıları sona erdi.

Van'da gebeliğin 35. haftasında dünyaya gelen Eva Nehir'e kalpten çıkan ana damarın doğuştan gelişmemesi ve damarın darlığı teşhisi konuldu.

Henüz 3 aylık olan Eva Nehir, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Çocuk Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Hüseyin Dursin ve ekibi tarafından ameliyat edilen Eva Nehir, başarılı geçen operasyon sonrası kalple ilgili sıkıntılarından kurtuldu.

Ameliyat yaklaşık 2 saat sürdü

Op. Dr. Dursin, AA muhabirine, bebeğin 1 kilo 800 gram olmasının ameliyatın zorluğunu artırdığını söyledi.

Bebeğin sağlık probleminin yaşamsal fonksiyonlarını etkilediğini anlatan Dursin, "Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 2 saat sürdü." dedi.

Dursin, ameliyattan sonra bir süre bebeği gözlem altında tuttuklarını belirterek, "Hastamızın kalpten çıkan ana damarda uzun segmentte gelişmeme durumu ve darlığı vardı. Bu darlık ameliyat sırasında tamamen açılıp, üzeri yapay bir kalp zarıyla genişletilip, geniş bir şekilde damar segmenti oluşturuldu. Ameliyat başarılı geçti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
İstanbul'un dev hastanesinin profesörü suç örgütü lideri çıktı

İstanbul'un dev hastanesinde skandal! Profesör suç örgütü lideri çıktı
Sosyal medya fenomenine hava atmanın bedeli ağır oldu

Sosyal medya fenomenine hava atmanın bedeli ağır oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar

Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.