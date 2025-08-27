Van'da Doğdu, Konya'da Kalp Ameliyatı Oldu: Eva Nehir'in Sağlığına Kavuştu

Van'da kalbinden çıkan ana damarında gelişme bozukluğu ve darlıkla dünyaya gelen Eva Nehir İke bebeğin, Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyat sonrası sıkıntıları sona erdi.

Van'da gebeliğin 35. haftasında dünyaya gelen Eva Nehir'e kalpten çıkan ana damarın doğuştan gelişmemesi ve damarın darlığı teşhisi konuldu.

Henüz 3 aylık olan Eva Nehir, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Çocuk Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Hüseyin Dursin ve ekibi tarafından ameliyat edilen Eva Nehir, başarılı geçen operasyon sonrası kalple ilgili sıkıntılarından kurtuldu.

Ameliyat yaklaşık 2 saat sürdü

Op. Dr. Dursin, AA muhabirine, bebeğin 1 kilo 800 gram olmasının ameliyatın zorluğunu artırdığını söyledi.

Bebeğin sağlık probleminin yaşamsal fonksiyonlarını etkilediğini anlatan Dursin, "Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 2 saat sürdü." dedi.

Dursin, ameliyattan sonra bir süre bebeği gözlem altında tuttuklarını belirterek, "Hastamızın kalpten çıkan ana damarda uzun segmentte gelişmeme durumu ve darlığı vardı. Bu darlık ameliyat sırasında tamamen açılıp, üzeri yapay bir kalp zarıyla genişletilip, geniş bir şekilde damar segmenti oluşturuldu. Ameliyat başarılı geçti." ifadesini kullandı.