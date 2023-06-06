Van'da 'doğadan sofraya' etkinliği düzenlendi

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından "Doğadan Sofraya" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Gövelek Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çocukların yüzlerinin boyandığı etkinlikte, vatandaşlar Dünya Çevre Günü kapsamında boş arazilere ağaç dikti.

Ardından doğa yürüyüşü yapıldı, hazırlanan yöresel yemekler programa katılanlara ikram edildi.

Etkinlik halay çekilmesiyle son buldu.