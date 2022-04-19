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Van'da diyabet semineri verildi

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'da diyabet semineri verildi

Van Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Tuşba ilçesindeki ilk okullarda görevli öğretmenlere yönelik "Tip-1 Diyabet" semineri verildi.

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Tuşba ilçesindeki ilk okullarda görevli öğretmenlere yönelik "Tip-1 Diyabet" semineri verildi.

İpekyolu ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerde, Kadın Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, seminerin belirli periyotlarla devam edeceğini söyledi.

Seminerde Dr. İrfan Gündoğan, Diyetisyen Zeynep Karakuş ve Uzman Psikolog Esra Öcal tarafından katılımcılara sağlıklı beslenme, diyabetle yaşam konularında bilgiler verildi.

Seminere diyabetli çocukların aileleri de katıldı.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Van, Güncel, Haberler

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