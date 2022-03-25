VAN'DA, DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 1738 LİRA ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN'da sokakta dilenirken zabıta tarafından yakalanan dilencinin üzerinden, 1738 lira çıktı.
VAN'da sokakta dilenirken zabıta tarafından yakalanan dilencinin üzerinden, 1738 lira çıktı.
Kentte İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hafiziye Mahallesi İkinisan Caddesi'nde dilencilik yapan kişiye müdahale etti. Zabıta müdürlüğüne götürülüp üst araması yapılan dilenci İ.U.'dan 1738 lira çıktı. Ele geçirilen paralara tutanakla el konuldu, İ.U.'ya idari para cezası uygulandı.