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Van'da devrilen otobüsteki 16 yolcu yaralandı

Van'da devrilen otobüsteki 16 yolcu yaralandı

Güncel Haberler

Van'ın Gevaş ilçesinde devrilen otobüsteki 16 kişi hafif yaralandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde devrilen otobüsteki 16 kişi hafif yaralandı.

Diyarbakır'dan Van'a yolcu taşıyan 21 S 0251 plakalı otobüs, Gevaş ilçesi yakınında virajı alamayarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine UMKE, AFAD, 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yolculardan 16'sı hafif yaralandı. Yaralılardan 9'una kaza yerinde müdahale edildi, 7'si de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

Diyarbakır Gevaş Van Güncel Haberler

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