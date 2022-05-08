Van'da dere yatağında 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin arazi arama tarama faaliyetleri sırasında dere yatağına gizlenmiş 3,5 kilo metanfetamin ile 5,6 kilo toz esrar ele geçirildi.
BAŞKALE, VAN (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin arazi arama tarama faaliyetleri sırasında dere yatağına gizlenmiş 3,5 kilo metanfetamin ile 5,6 kilo toz esrar ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başkale İlçesi kırsalında arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Arama tarama faaliyetinde dere yatağına gizlenmiş 3,5 kilo metanfetamin ile 5,6 kilo toz esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel