Van'da dere yatağında 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Van'da dere yatağında 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Van'da dere yatağında 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin arazi arama tarama faaliyetleri sırasında dere yatağına gizlenmiş 3,5 kilo metanfetamin ile 5,6 kilo toz esrar ele geçirildi.

BAŞKALE, VAN (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin arazi arama tarama faaliyetleri sırasında dere yatağına gizlenmiş 3,5 kilo metanfetamin ile 5,6 kilo toz esrar ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başkale İlçesi kırsalında arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Arama tarama faaliyetinde dere yatağına gizlenmiş 3,5 kilo metanfetamin ile 5,6 kilo  toz esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma, Başkale, Esrar, Van, Güncel, Haberler

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