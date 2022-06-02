Van'da dere yatağına gizlenmiş 4 kilogram uyuşturucu bulundu - Haberler

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Van'da dere yatağına gizlenmiş 4 kilogram uyuşturucu bulundu

AA - Mesut Varol - Güncel
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Van'da dere yatağına gizlenmiş 4 kilogram uyuşturucu bulundu

Van'ın Çaldıran ilçesinde, 4 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde, 4 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve depolanması faaliyetlerini yürütenlerle mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda, Çaldıran ilçesinde yapılan arama tarama çalışmaları sırasında dere yatağına gizlenmiş 4 kilogram afyon sakızı bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Mesut Varol - Güncel

Çaldıran Van Güncel Haberler

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