Van'da dere yatağına gizlenmiş 4 kilogram uyuşturucu bulundu - Haberler

Van'da dere yatağına gizlenmiş 4 kilogram uyuşturucu bulundu Van'ın Çaldıran ilçesinde, 4 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Van'ın Çaldıran ilçesinde, 4 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve depolanması faaliyetlerini yürütenlerle mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda, Çaldıran ilçesinde yapılan arama tarama çalışmaları sırasında dere yatağına gizlenmiş 4 kilogram afyon sakızı bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. AA / Mesut Varol - Güncel Çaldıran Van Güncel Haberler

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