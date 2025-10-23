Haberler

Van'da Deprem Sonrası TOKİ Konutları Güvenli Yaşam Alanları Sağlıyor

Güncelleme:
Van'daki depremlerin ardından TOKİ, kalıcı konut seferberliği ile vatandaşlara güvenli ve modern yaşam alanları sunarak, depreme dayanıklı yapılar inşa etti.

Van'da 14 yıl önce meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) inşa ettiği binlerce konut, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlara güvenli ve modern yaşam alanı sundu.

Kentte 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde, kent genelinde 31 bin 870 konut, 8 bin 849 iş yeri ile 9 bin 602 ahır ağır hasar gördü.

Depremlerin ardından kalıcı konut sorununun çözülmesi ve insanların sıcak yuvaya kavuşması amacıyla kent genelinde konut seferberliği başlatıldı.

İnsanların daha sağlam yapılarda yaşamlarını sürdürmesi için Edremit, İpekyolu, Tuşba ve Erciş ilçelerinde TOKİ tarafından yaptırılan binlerce konut, hak sahiplerine teslim edildi.

Depreme dayanıklı inşa edilen, sosyal yaşam alanları oluşturulan konutlara yerleşen depremzedeler, şimdi güvenli binalarda yaşamlarını sürdürüyor.

"Sağlam olması vatandaşlara güven veriyor"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Şatır, 2011'deki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının zemin etüt çalışmaları başlattığını ve kentleşmeye uygun alanlarda konutların inşa edildiğini söyledi.

Zemin denetiminin analiz edildiği alanlarda konutların yapılması gerektiğini ifade eden Şatır, "TOKİ'deki konutların perde beton olması ve yapım tekniği itibarıyla sağlam olması vatandaşlara güven veriyor. Zemin açısından en uygun olduğu yerler aslında kentin dışına doğru olan bölgelerdir. Raporlara baktığımızda Edremit bölgesinin yapılaşmaya en uygun zemin yapısı olduğunu görmekteyiz. Düzgün imar planları da burada uygulanmış. Deprem sonrasında Van'da en büyük deprem konutu yapılaşmasının Edremit bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada sıfırdan büyük bir şehir kuruldu." diye konuştu.

Konutların yapılacağı alanlarda TOKİ tarafından daha önce alt ve üstyapıların hazırlandığını dile getiren Şatır, şunları kaydetti:

"Bölgenin imara açılması ve sağlam bir zeminde yapılaşmanın olması insanlarda güven uyandırıyor. Edremit bölgesi, TOKİ konutlarının yanı sıra özel yapılaşma için de en uygun yerlerden birisidir. Gelecekte en çok yapılaşmayı göreceğimiz alanlardan birisi diyebilirim. Orada oturan insanlar da şanslı, depreme karşı kendilerini evlerinde güvende hissediyorlardır diye düşünüyorum."

"Güvenilir olduğuna inanıyoruz"

TOKİ'deki yapıları güvenli liman olarak gördüklerini belirten Erenkent Mahalle Muhtarı Suna Kotan da "Konutlar kaya zeminin üzerine yapıldığı için sarsıntılar şiddetli şekilde hissedilmiyor. Biz de depremden önce inşa edilen TOKİ konutlarında oturuyoruz. Yaşadığımız konutlar 2006'da yapıldı ve büyük depremler gördü ancak bir sorun yaşamadık. Depremden sonra da konutlar yapıldı ve bu inşaatlar devam ediyor. TOKİ'lerde boş daire bulamazsınız, buralar yoğun talep görüyor." şeklinde konuştu.

TOKİ konutlarında kalan Işıl Özel de "Van depremini yaşadım. TOKİ konutlarının sağlam olduğunu hep söylerlerdi depremde bunu birebir yaşayarak teyit ettik. Deprem zamanında sarsıntılar yaşadık, yıkım olmadı. Güvenilir olduğuna inanıyoruz. O yüzden de buradan merkeze veya başka bir ilçeye taşınmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Emel Yıldız ise TOKİ konutlarının sağlam ve güvenli olmasından dolayı vatandaşlar tarafından daha çok tercih edildiğini vurguladı.

Söz konusu konutlarda güvenle oturduklarını dile getiren Yıldız, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
