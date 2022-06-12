Van'da Deprem Oldu - Haberler

Van'da Deprem Oldu
ANKA - Güncel
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Van’ın Tuşba ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 5.0, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak açıkladı.
Van'ın Tuşba ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 5.0, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak açıkladı.
Van'ın Tuşba ilçesinde bugün saat 21: 35'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 18,89 kilometre olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Van'ın Muradiye ilçesine bulunan Kuşçu mahallesi, büyüklüğünü 5.3 ve derinliğini 5 kilometre olarak bildirdi.
ANKA / Güncel