Van'da Deprem Oldu Van’ın Tuşba ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 5.0, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak açıkladı. Van'ın Tuşba ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 5.0, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak açıkladı. Van'ın Tuşba ilçesinde bugün saat 21: 35'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 18,89 kilometre olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Van'ın Muradiye ilçesine bulunan Kuşçu mahallesi, büyüklüğünü 5.3 ve derinliğini 5 kilometre olarak bildirdi. ANKA / Güncel Deprem Tuşba AFAD Van Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Van'da Deprem Oldu - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.