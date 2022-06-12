Van'da Deprem Oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da Deprem Oldu

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da Deprem Oldu

Van’ın Tuşba ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 5.0, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak açıkladı.

Van'ın Tuşba ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 5.0, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak açıkladı.

Van'ın Tuşba ilçesinde bugün saat 21: 35'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 18,89 kilometre olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Van'ın Muradiye ilçesine bulunan Kuşçu mahallesi, büyüklüğünü 5.3 ve derinliğini 5 kilometre olarak bildirdi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

ANKA / Güncel

Deprem Tuşba AFAD Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title