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Van'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinliği

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Van'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşma yapan Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yılını kutladıklarını belirtti. Program, halk oyunları gösterisi ve Van Gölü'nde teknelerle gezinti yapılmasıyla sona erdi.

Van'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Edremit ilçesindeki limanda düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşma yapan Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98'inci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren 815 sayılı Kabotaj Kanunu'nun kabulü ile kutlanmaya başlandığını belirten Aki, şunları kaydetti:

"Bu kanun ile bağımsızlığımız ve denizlerdeki hükümranlık haklarımız sağlamlaştırılmış ve aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönüm noktası olmuştur. Denizler ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptirler. Denize önem veren ülkeler ekonomik anlamda da daha fazla gelişme göstermektedir. Kabotaj Kanunu'nun önemi günümüzde yaşanan ekonomik siyasal gelişmelerle birlikte daha iyi anlaşılmaktadır."

Halk oyunları gösterisinin ardından Edremit Kaymakamı Yücel Erdem ve protokol üyeleri Van Gölü'ne çelenk bıraktı.

Program vatandaşların teknelerle ile Van Gölü'nde gezinti yapmasıyla sona erdi.

Programa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Edremit Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Taner Cavaklı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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