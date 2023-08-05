Van'da Deniz Polisi Ekipleri Boğulma Vakalarına Karşı Bilgilendirme Yaptı

Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ekipleri, sahil bandında 1072 kişiyi boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi. Ekipler ayrıca boğulmaktan kurtulma yolları hakkında bilgi verdi ve broşür dağıttı.

Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ekipleri, sahil bandında 1072 kişiyi boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk bölgesinde asayişin ve can güvenliğinin sağlanması, acil müdahale, arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler 28 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında 14 saatlik seyir süresince Van Gölü'nde faaliyet yürüten 8 gezinti ve balıkçı teknesinde denetim yaptı.

Özalp ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulan 2 kişiyi çıkararak 112 Acil Sağlık görevlilerine teslim eden ekipler, Edremit ve Tuşba sahil bandında 1072 vatandaşa boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler, boğulmaktan kurtulma yolları hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.