Van'da dağlık bölgede kayak yapan İtalyan kayakçı ayağını kırdı - Haberler

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Van'da dağlık bölgede kayak yapan İtalyan kayakçı ayağını kırdı

AA - Ali Çelik - Güncel
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Van'da dağlık bölgede kayak yapan İtalyan kayakçı ayağını kırdı

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında dağda kayak yapan ekipteki İtalyan kayakçının düşerek ayağını kırdığı bildirildi.

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında dağda kayak yapan ekipteki İtalyan kayakçının düşerek ayağını kırdığı bildirildi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında yabancı uyruklu kayakçıların da bulunduğu bir grubun, havaların ısınmasıyla çığ riskinin yaşandığı Gürpınar'ın dağlık bölgesinde kayak yaptığını belirtti.

Söz konusu ekipte yer alan İtalyan bir kayakçının ayağını kırdığını kaydeden Bilmez, "Bölge, sürekli çığ tehlikesinin yaşandığı bir yer. Bu ekip orada kayak yapıyormuş. İtalyan vatandaşı kayakçı, ayağını kırmış. Bilgi üzerine olay yerine helikopter gönderdik. Olayda ayağı kırılan İtalyan kayakçı, jandarma helikopteriyle bölgeden alındı. Ekipler yaralıyı alıp hastaneye ulaştırmak için yola çıktı." bilgisini verdi.

AA / Ali Çelik - Güncel

Emin Bilmez, İtalyan, Van, Güncel, Haberler

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