Van'da dağcılar Filistinlilere destek amacıyla zirve tırmanışlarını sürdürüyor

Van'da bir grup dağcı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin anısına Gören Dağı'na tırmandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren dağcılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Van Gölü havzasındaki dağlara tırmanışlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bir araya gelen dağcılar, 4,5 saatlik zorlu tırmanışın ardından karla kaplı Gören Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Burada Türk ve Filistin bayrağı açan dağcılar, İsrail'e tepki gösterdi.

Dağcılardan Güney Yağız, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için 2 bin 800 rakımlı Gören Dağı'nın zirvesine çıktıklarını söyledi.

Filistin'de hayatını kaybedenlerin anısına üçüncü zirve tırmanışını gerçekleştirdiklerini belirten Yağız, "İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve zulmü devam ediyor. Yaklaşık 3 aydır süren saldırılarda binlerce mazlum şehit oldu. İsrail'in saldırılarını kınıyoruz. Filistin'deki zulmün bir an önce son bulmasını istiyoruz." diye konuştu.