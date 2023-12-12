Van'da Dağcılar Filistin'e Destek İçin Tırmanış Gerçekleştirdi

Van'da 10 dağcı, Filistin halkına destek için Esrük Dağı'na tırmanış gerçekleştirip, Türkiye ve Filistin bayrakları açtı.

VAN'da 10 dağcı, Filistin halkına destek için 3 bin rakımlı Esrük Dağı'na tırmanış gerçekleştirip, Türkiye ve Filistin bayrakları açtı.

Muradiye ilçesi Ünseli Mahallesi'nde bir araya gelen 10 dağcı, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin halkına destek için 3 bin rakımlı Esrük Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki dağın zirvesine 8 saatte ulaşan dağcılar, Türkiye ve Filistin bayrakları ile 'Van Gölü Mavi Kalsın' pankartı açtı. Dağcılar, İsrail'in saldırılarında aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, dünyanın buna dur demesi gerektiğini belirtti.