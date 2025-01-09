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Van'da dağa kaçırılan çocuklar için ailelerin eylemi sürüyor

Van'da dağa kaçırılan çocuklar için ailelerin eylemi sürüyor
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Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarıyla eylem yapmaya devam ediyor. Aileler, çocuklarının teslim olmaları için çağrıda bulunarak mücadelelerine kararlılıkla sürdürdüklerini belirttiler.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

DEM Parti binasından yüksek sesle müzik açılmasına tepki gösteren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Saliha Mert, dağa kaçırılan oğlu için 6 yıldır mücadele ettiğini söyledi.

Eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini ve kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Mert, "Çocuklarımızın teslim olmasını istiyoruz. Tüm ailelerin çocuklarına biran önce kavuşmasını diliyorum. Oğlumu çok özledim. Buradan sesleniyorum. Oğlum, kardeşlerin seni bekliyorlar, seni almadan buradan gitmeyeceğiz. Partiden sadece evlatlarımızı istiyoruz. Bizim başka bir talebimiz yok." diye konuştu.

Fevzi Yağmur ise yeni yılda da çocuklarının yolunu gözlediklerini dile getirerek, "Partiden çocuğumuzu istiyoruz. Türk ve Kürt kardeştir. Oğlum, gel teslim ol. Vatanına ve bayrağına dön. Mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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