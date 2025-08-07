Van'da Dağa Kaçırılan Çocuklar İçin Ailelerin Eylemi Devam Ediyor

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Sessiz yürüyüş yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme oğlu için katılan Gevez Erdinç, gazetecilere, "Terörsüz Türkiye" sürecinde umutlu olduklarını söyledi.

Oğlunun teslim olmasını isteyen Erdinç, "Umudum odur ki çocuklarımız gelecek ve artık kan dökülmeyecek. İnşallah 'Terörsüz Türkiye' süreciyle çocuklarımız dönecek. Bunu çok istiyoruz. Oğlum, beni duyuyorsan, görüyorsan gel, teslim ol." dedi.

Fevzi Yağmur ise oğlu Kenan'dan 10 yıldır haber alamadığını ifade ederek, "10 yıldır çocuğumun peşindeyim. Ölüm haberini alsam bile bu mücadeleden vazgeçmem. Oğlum, beni duyuyorsan gel, teslim ol. Devlet sizin yolunuzu açtı, merhamet etti. Gelin, devlete teslim olun." diye konuştu.