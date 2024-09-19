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Van'da Dağa Kaçırılan Çocuklar İçin Ailelerin Eylemi Devam Ediyor

Van'da Dağa Kaçırılan Çocuklar İçin Ailelerin Eylemi Devam Ediyor
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Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, eylemlerine devam ederek PKK ve DEM Parti'ye karşı tepkilerini dile getiriyor. Aileler, çocuklarına kavuşana kadar eylem yapma kararlılıklarını vurguluyor.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, çocuklarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Terör örgütü PKK ve DEM Parti'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Mehmet Sıddık Çifçi, 12 yıldır kardeşinden haber alamadığını söyledi.

Kardeşine kavuşmak istediğini belirten Çifçi, "Eyleme ilk olarak Diyarbakır'da katıldım. Annelerin ağlamasını istemiyorum. Çocuklarımıza kavuşana kadar eyleme devam edeceğiz." dedi.

Eylemlere Hakkari'den katılan Necibe Çifçi ise "İki evladım için eylemlere katılıyorum. Oğlum Rojhat, 2015'te dağa kaçırıldı. Diğer oğlum Sami ise Rojhat'ı kurtarmak isterken PKK'lılar tarafından öldürüldü. Oğlum Sami, 4 çocuk babasıydı. Allah'ın izniyle, devletin gücüyle diğer evladıma kavuşacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel

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