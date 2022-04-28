Van'da 200 kilo 750 gram esrar ele geçirildi - Haberler

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Van'da 200 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van'da 200 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında 200 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesi kırsalında 200 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Başkale kırsalında arama yaptı.

Arama sırasında çuvala gizlenmiş 200 paket halinde 200 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

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