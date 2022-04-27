Van'da, çuvalda 102 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ve hudut birliklerince arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, çuval içinde 102 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Başkale kırsalında arazi arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Araziye gizlenen, çuval dolusu 102 kilo eroin ele geçirildi. Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor. ?