Van'da, çuvalda 102 kilo eroin ele geçirildi - Haberler

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Van'da, çuvalda 102 kilo eroin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Güncel
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Van'da, çuvalda 102 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ve hudut birliklerince arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, çuval içinde 102 kilo eroin ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ve hudut birliklerince arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, çuval içinde 102 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Başkale kırsalında arazi arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Araziye gizlenen, çuval dolusu 102 kilo eroin ele geçirildi. Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor. ?


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Jandarma, Eroin, Güncel, Haberler

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