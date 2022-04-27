Van'da çuval içerinde 102 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da çuval içerinde 102 kilogram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da çuval içerinde 102 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince çuval içerisine gizlenmiş 200 paket halinde 102 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince çuval içerisine gizlenmiş 200 paket halinde 102 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığınca 27 Nisan 2022 tarihinde saat 00.10 sıralarında Başkale ilçesinde arama tarama faaliyeti yürütüldü. Arama-tarama faaliyeti esnasında Başkale kırsalına çuval içerisine gizlenmiş vaziyette 200 paket halinde 102 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title