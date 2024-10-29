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Van'da "Cumhuriyet Bisiklet Turu" düzenlendi

Van'da
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Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği yapıldı.

Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği yapıldı.

Öğretmenler Bisiklet Topluluğu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından organize edilen etkinliğe katılan bisikletseverler, İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bir araya geldi.

İskele ve Kale Yolu caddelerini kullanan yaklaşık 50 katılımcı, Eski Van Şehri'ne kadar pedal çevirdi.

Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu Başkanı Hakan Durgun, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde bir araya geldiklerini söyledi.

Toplumsal dayanışmayı teşvik etmeyi ve sağlıklı yaşamı desteklemeyi amaçladıklarını belirten Durgun, "Bu anlamlı günde birlik ve beraberlik adına bir araya geldik. Aynı zamanda farkındalık olsun istiyoruz. Etkinliğimize yaklaşık 50 bisikletsever katıldı. Destek veren herkese teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Topluluk üyesi Derya Esen ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Sağlıklı yaşama dikkati çekmek için her hafta bisiklet turu düzenlediklerini anlatan Esen, "Bugün de günün anlam ve önemi kapsamında bir araya geldik. Bu tür etkinlikler sayesinde hem sosyalleşiyor hem de kentin doğal güzelliklerini keşfediyoruz. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

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