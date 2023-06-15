Van'da çocukları kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi devam ediyor

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önünde 59. haftada eylem yaptı. Aileler, çocuklarının bulunması için mücadele ederken, HDP tarafından kınanıp tehdit edildiklerini belirtti.

VAN'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 59'uncu haftada devam etti. Eyleme oğlu Yetiş için katılan Saliha Mert, "Benim oğlum 2005'ten beri kayıp. Onu bulmak için çok uğraştım. Ama, maalesef HDP eliyle terör örgütüne götürülmüş. Bu mücadeleyi çocuklarımız için veriyoruz. Burada bu mücadeleyi verirken, HDP bizi kınıyor, hatta tehdit ediyor. Yolda gören bazı kişiler bile laf atıyor. Bize diyorlar 'sizin ne işiniz var HDP'nin kapısında'. Oğlum, beni duyuyorsan çık gel devletine teslim ol" dedi.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü.