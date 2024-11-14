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Van'da Çocukları Kaçırılan Ailelerden Eylem Devam Ediyor

Van'da Çocukları Kaçırılan Ailelerden Eylem Devam Ediyor
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Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, eylemlerine bu hafta da devam etti. Anne ve babalar, evlatlarını bulmak için DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplandı ve çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

DEM Parti binasından yüksek sesle müzik açılmasına tepki gösteren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Fevzi Yağmur, 9 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini ifade eden Yağmur, "9 yıldır oğlumun peşindeyim. Oğlum, seni her yerde arıyorum. Gel teslim ol. Annen ve ben seni bekliyoruz. Sana hiç iyilik yapmadık mı? Ne olur devlete teslim ol. Birçok kişi gelip teslim oldu. Her gece senin için ağlıyoruz." dedi.

Kızına kavuşmak için yıllardır eylem yaptığını belirten Nazlı Sancar ise "Devletimizin gücüyle emeğimiz boşa gitmiyor. Müzikle bizi bastıramazlar. Biz boynumuzu eğmiyoruz. İlk gün de söylediğim gibi evlatlarımızı söke söke alacağız. Düşmanın kapısından ayrılmayacağız. Biz hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızın elindeki kalemi kırdılar ve silah verdiler. Çocuklarımızın ellerine kalem yakışıyordu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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