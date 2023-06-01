Van'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi devam ediyor

VAN'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, bu hafta da devam etti. Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünü istiyorlar, peki bu çocukların özgürlüğü nerede Demirtaş bir çağrı yapsın, çocukların tahliyesini istesin. Bir gün desin ki, bu çocukların hepsi dağdan insin. Bu yüreği yanan anne babaların çocukları insin diye konuştu. Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, PKK aleyhinde slogan attı.

'AYNI ÜLKEDE ÖZGÜRCE YAŞIYORUZ'

Eyleme kayınbiraderi için katıldığını anlatan Eylem Arslan, mücadelelerin süreceğini söyleyerek, Neyin peşindeler Türkiye gibi güzel bir ülkede herkes özgür bir şekilde yaşıyor. Neyin kafasını yaşıyorlar Hepimiz kardeşiz, aynı ülkede özgürce yaşıyoruz dedi.Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar ise yağmur çamur demeden başlattıkları mücadeleyi sonsuza kadar sürdüreceklerini belirterek, Ben sadece hakkım olan evladımı, canımı ciğerimi istiyorum. Dağlarda, mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. İlk günden dedik, 'Ya zafer, ya ölüm'. Zafer bizim olacak. Bu anne ve babalar, bu eylemi başlattığından bu yana, hiçbir evlat dağa gitmemiş. Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünü istiyorlar, peki bu çocukların özgürlüğü nerede Demirtaş bir çağrı yapsın, çocukların tahliyesini istesin. Bir gün desin ki bu çocukların hepsi dağdan insin. Bu yüreği yanan anne babaların çocukları insin diye konuştu. (DHA)