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Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler eylemlerine devam ediyor

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Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Aileler, Türk bayrakları ve dağa kaçırılan evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü. Eyleme katılan aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalışırken parti binasından yüksek sesle müzik çalınmasına tepki gösterdi.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve dağa kaçırılan evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Yaptıkları eylemle çocuklarına seslerini duyurmaya çalışan anne ve babalar, parti binasından yüksek sesle müzik çalınmasına tepki gösterdi.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, 2012'de dağa kaçarılan kızına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

Yıllardır evladının yolunu gözlediğini belirten Sancar, "Onlar çocuklarını özel okullarda, Avrupa'da okutuyorlar. Bizim gibi garibanların çocuklarını dağlarda, mağaralarda fare gibi çürütüyor, kurşunların önüne atıyorlar. Kızım, gel devletimize teslim ol. Orası senin yerin değil. Okuyup savcı olacaktın. Eline silah değil kalem yakışıyor. O katillere, inanma güvenme. Evladıma kavuşana kadar bu kapıdan ayrılmayacağım." diye konuştu.

Fevzi Yağmur ise oğlu Kenan Yağmur'un 2014'te PKK tarafından dağa kaçırıldığını dile getirdi.

Oğluna kavuşana kadar eyleme devam edeceğini ifade eden Yağmur, "Oğlum yıllardır sana kavuşmaya çalışıyorum. Oradakilerin sana hayrı yok. Dağ başında ne işin var? Tüm akrabaların seni bekliyor. O zalimlere nasıl yardımcı oluyor, polise, askere nasıl mermi sıkıyorsunuz? Gel bu işten vazgeç. Gel devletimize teslim ol. Devletimiz güçlü ve merhametlidir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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