Üye Girişi
Haberler

Van'da Çocuklar Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Keyifli Vakit Geçiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da çocuklar, etkinliklere katılarak keyifli vakit geçiriyor. Festival kapsamında konser, tiyatro, sergi, atölye, söyleşi, opera gösterileri ve gastronomi deneyimleri gibi etkinlikler düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da çocuklar, etkinliklere katılarak keyifli vakit geçiriyor.

Bu yıl festival rotasına dahil edilen kentte, konser, tiyatro, sergi, atölye, söyleşi, opera gösterileri ve gastronomi deneyimleri gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Etkinliklerin yapıldığı Atatürk Kültür Parkı'na gelen yüzlerce çocuk ve genç, hem eğleniyor hem de atölyelerde farklı beceriler kazanıyor.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikler, festivalin son günü olan 7 Temmuz'a kadar devam edecek.

Ailesiyle etkinlik alanına gelen 11 yaşındaki Yuşa Caniş, şimdiye kadar birçok farklı etkinliğe katıldığını söyledi.

Etkinlikleri çok beğendiğini belirten Caniş, "Festivalde çok eğleniyorum. Bütün şehirlerde bu tür festivaller yapılmalı. Çünkü bizim kadar büyükler de eğleniyor. Üç gündür tüm etkinliklerin tadını çıkarıyorum." dedi.

Çocuklardan Beyza Kaval da "Etkinlikleri çok mantıklı ve güzel buldum. Keşke hiç bitmese. Arkadaşlarımla festival alanına gelip oyunlar oynuyor, eğleniyoruz. Gündüz etkinlik, akşam da konserler oluyor." diye konuştu.

Festival açtıkları atölyelerde çocukları ağırlayan Selma Balkan ise "Çocuklar atölyelere ilgi gösteriyor. Van'da bu tür etkinliklerin yapılması bizleri de mutlu etti. Bundan sonra yapılacak festivaller daha da iyi olur. Her ilden bir kişi burada stant açtı. Van halkı bizi ziyaret ederek neler yaptığımızı görüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Çocuk Van Kültür Sanat Güncel Haberler

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını 'emsali olmayan en yüksek riskli maç' olarak belirledi

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirledi

 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de! Artık birden fazla maaş alamayacaklar

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de! Artık birden fazla maaş alamayacaklar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title