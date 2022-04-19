- Van'da çoban ile besiciler arasında sıkı pazarlık

VAN - Küçükbaş hayvan varlığında Türkiye'de ilk sırada yer alan Van'da, baharın gelişiyle birlikte besicilerle ile çobanlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Van'da küçükbaş hayvan sahipleri, sürülerine çobanlık yapacak kişileri uzun pazarlıklar sonucu seçiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte her gün Van'ın İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Hacı Osman Camii'nin önünde toplanan çobanlar, gelen sürü sahipleriyle uzun süren bir pazarlığa giriyor.

Gün boyu cami ve çevresinde gruplar halinde bekleyen çobanlar, sürü sahipleriyle uygun koşul ve fiyatların belirlenmesiyle anlaşmaya çalışıyor. Birçoğu Van'ın ilçeleriyle çevre illerden geldiklerini belirten çobanlar, istedikleri fiyatların çok görülmesine anlam veremiyor. Çobanlar, güvenceleri olmadan koyun sürülerine aylarca dağlarda baktıklarını, yaşanan olumsuzluklara rağmen istedikleri rakamın çok görülmemesine dikkat çekti.

7 bin liraya çoban bulamadılar

Çoban pazarında pazarlık yapan Hakim Kaplan isimli besici ise geçtiğimiz yıl 600 koyununa bakan çobanı aylık 4 bin liraya çalıştırdığını belirtti. Bu yıl ise 6 ila 7 bin lira bandında çoban aradığını ifade eden Kaplan, bu fiyata çoban bulmadığını kaydetti.

(YLM-MSA-Y)