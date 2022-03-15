Van'da çığ uyarısı yapıldı

ÇATAK, VAN (AA) - Van'da etkili kar yağışı sonrasında çığ uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin güneyinde bulunan Bahçesaray, Çatak, Gevaş ve Başkale ilçelerinde kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Kar kalınlığının yüksek olduğu dik yamaçlı alanlarda 15- 22 Mart'ta çığ riski bulunduğu bildirilen açıklamada, vatandaşların çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, ilde akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Sabah saatlerinde ise havanın açmasıyla ani sıcaklık düşüşlerine bağlı olarak yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının oluşacağı tahmin edildiği bildirildi.