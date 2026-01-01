Van'ın Çatak Belediyesinden "çığ ve karla mücadele çalışmaları"na ilişkin açıklama

Van'ın Çatak Belediyesi, ilçede bugün 6 noktada çığ düştüğünü, çığ riski nedeniyle Van-Çatak kara yolunun geçici olarak ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçede geçen haftadan bu yana kar yağışının etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

Tüm ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabaha karşı bir evin üzerine çığ düşmesi sonucu kar kütleleri evin içine girmiştir. Olası bir felaketin önüne geçmek amacıyla bölgede yaklaşık 20 ev tedbir amaçlı boşaltılmış, halkımız ilçe merkezindeki yurtlara yerleştirilmiş, akrabası bulunan vatandaşlarımız ise yakınlarının evlerine yönlendirilmiştir. Tahliye çalışmaları devam ederken Bahçelievler Mahallesi'nden ikinci bir çığ ihbarı alınmıştır. İhbarın ardından ekiplerimiz derhal Bahçelievler Mahallesi'ne intikal etmiş, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucunda çığ altında kalan Gülnaz Bitik yaralı halde çıkarılarak ambulansla Çatak Devlet Hastanesine sevk edilmiş, ne yazık ki doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştır."

Van-Çatak kara yolunun çığ tehlikesi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldığı bilgisi verilen açıklamada, "Güvenlik riski devam ettiği için yol üzerinde şu an çalışma yapılamamaktadır. Yetkili kurumlarla koordinasyon sağlanmakta olup, riskin ortadan kalkmasının ardından çalışmalar derhal başlatılacaktır. Ayrıca farklı bölgelerde de şu ana kadar tarafımıza ulaşan bilgiler doğrultusunda 6 farklı noktada çığ düşmesi meydana gelmiştir. Çığ riskinin devam etmesi nedeniyle halkımızın yapılan uyarılara dikkat etmesi, riskli bölgelerden uzak durması ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmesi büyük önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin olası risklere karşı sahadaki çalışmalarını sabah saatlerine kadar sürdüreceği, halkın can güvenliği için tüm tedbirlerin alınacağı vurgulandı.