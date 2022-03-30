Son dakika! VAN'DA ÇIĞ ALTINDA KALAN İTALYAN KAYAKÇI, JANDARMA HELİKOPTERİYLE KURTARILDI

VAN'ın Gürpınar ilçesinde yabancı kayakçıların bulunduğu ekibin üzerine çığ düştü. Olayda çığ altında kalarak yaralanan İtalyan kayakçı 61 yaşındaki Paola Favero, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından jandarma helikopteriyle bölgeden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Olay, bugün öğleden sonra Gürpınar ilçesinde meydana geldi. Bir Türk rehberin eşlik ettiği yabancı uyruklu kaçakçılar, ilçenin dağlık kırsal alanında kayak yaptığı sırada çığ düştü. Ekipte bulunan 4 kişi çığ altında kaldı. 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, kar kütlesinin altında kalan İtalyan kayakçı, Paola Favero ise arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı. Yaralanan Favero için yardım istendi. Bunun üzerine jandarma helikopteri ile birlikte AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye giderek İtalyan kayakçıyı aldı. İlk müdahalesi helikopterde yapılan kayakçı, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Kırkgeçit bölgesinde Bağrıyanık Mahallesi'ne yakın bir mevkiide 12 turist ve bir Türk rehberinden 4'ünün üzerine çığ düştüğü ihbarını aldıklarını söyledi. Körpeş, Çığ altında kalanların üzerinde takip cihazı olduğu için müdahale edilmiş ve kurtarılmış. Bununla ilgili 61 yaşındaki Paola Favero adlı kayakçıda yaralanma söz konusu. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı helikopteriyle arkadaşlarımız bölgeye giderek kayakçıyı aldı ve hastaneye sevki sağlandı. Hayati tehlikesinin olmadığını biliyoruz. Diğer ekip üyelerinin ise Sapakonak Mahallesi'ne intikali sağlandı ve karayolu ile Van'a dönüş yaptılar. diye konuştu. (DHA)

-Helikopterden görüntü

Haber VAN, (DHA)