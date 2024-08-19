Van'da çiftçiler, yaban domuzlarından tarlalarını korumak için nöbet tutuyor

Van'ın Erciş ilçesinde çiftçiler, tarlalarındaki mahsulü yaban domuzlarından korumak için avcıların da desteğiyle dönüşümlü nöbet tutuyor.

Kasımbağı ve Gölağzı mahallelerinde üretim yapan çiftçiler, yaban domuzlarının mısır, şeker pancarı ve kavun gibi ürünlere zarar vermesini engellemek için çaba gösteriyor.

Bu nedenle sürekli ekili alanlarda nöbet tutan çiftçiler, avcıların da desteğiyle sık sık tarlaların etrafını kontrol ediyor, ekili alanların güvenliğini sağlıyor.

Çiftçilerden Göksel Çalışır, domuzların, şeker pancarı ektiği tarlasına zarar verdiğini, bu nedenle nöbet tuttuklarını söyledi.

Domuzlardan dolayı hasattan istedikleri verimi alamadıklarını belirten Çalışır, "45 günden bu yana çocuklarımla tarlada nöbet tutuyoruz. Buna rağmen zaman zaman ürünleri kurtaramıyoruz. İlgililerden yardım bekliyoruz. Avcılar da bu konuda bize destek veriyor. Çok zor durumdayız. Diğer komşularımın tarlalarına da bu şekilde zarar verdiler." diye konuştu.

Erciş Avcılar, Atıcılar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ayhan Elbir de çiftçilerin ilgili kurumlara başvurduğunu bildirerek, "Domuzlar tarlalara ekilen ürünlere zarar veriyor. Çiftçiler bu konuda bizden de destek istedi. Biz de derneğimize üye arkadaşlarımızla çiftçilerimize yardımcı oluyoruz." dedi.