Van'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı - Haberler

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Van'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde çeşitli suçlardan 1aranan şüpheli yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde çeşitli suçlardan 1aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9, "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan da 11 yıldır aranan M.L.Ö'nün ilçedeki bir evde saklandığı bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Necat Hazar - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı Başkale Van Güncel Haberler

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