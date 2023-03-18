Van'da çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 40 kişi hakkında işlem yapıldı.
Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 40 kişi hakkında işlem yapıldı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, 11-17 Mart tarihleri arasında 31 bin 118 Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirdi.
Sorgulamada çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel