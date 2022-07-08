Van'da çeşitli suçlardan aranan 39 kişi hakkında işlem yapıldı Van'da polis ekipleri, 18 suçtan aranan 39 şüpheli hakkında işlem yaptı. Van'da polis ekipleri, 18 suçtan aranan 39 şüpheli hakkında işlem yaptı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülen ekipler, 01-07 Temmuz'da yaptıkları Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri sonucu 18 suçtan aranan 39 şüpheli hakkında işlem yaptı. AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel Van Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Van'da çeşitli suçlardan aranan 39 kişi hakkında işlem yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.