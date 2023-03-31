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Van'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi hakkında işlem yapıldı

Van'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi hakkında işlem yapıldı

Güncel Haberler

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 38 kişi hakkında işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 38 kişi hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, 24-30 Mart tarihleri arasında 27 bin 56 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi.

Sorgulamada çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 38 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Van Güncel Haberler

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