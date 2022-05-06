Van'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi hakkında işlem yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi hakkında işlem yapıldı

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi hakkında işlem yapıldı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 30 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 30 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 29 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasında 30 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapıldı.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Polis, Kamu, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title