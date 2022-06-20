Van'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi tutuklandı Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 49 kişi yakalandı, 29'u tutuklandı. Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 49 kişi yakalandı, 29'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce, geçen hafta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 37 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 66 yıl hapis cezası bulunan 24 kişi tutuklandı. Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı. Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 2 kişi gözaltına alındı.??????? Operasyonlarda tüfek, tabanca, fişek ve çalıntı malzemeler bulundu. AA / Necat Hazar - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Van Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Van'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.