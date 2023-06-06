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Van'da, çeşitli suçlardan aranan 241 kişi yakalandı

Van'da, çeşitli suçlardan aranan 241 kişi yakalandı

Güncel Haberler

VAN'da, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 241 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

VAN'da, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 241 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir ayda haklarında arama kararı bulunan 241 kişiyi farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla yakaladı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, soruşturmalarının devam ettiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Van Güncel Haberler

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