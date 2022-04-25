Van'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi tutuklandı

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 46 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, geçen hafta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 34 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 73 yıl hapis cezası bulunan 19 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüphelinden 4'ü tutuklandı.

Operasyonlarda 2 tabanca, av tüfeği, muşta ve bıçak ele geçirildi.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 6 kişi gözaltına alındı.???????