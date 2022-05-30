Van'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı - Haberler

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 37 kişi yakalandı, 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, geçen hafta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 37 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 84 yıl hapis cezası bulunan 21 kişi tutuklandı.