Van'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı. Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce, 4-10 Temmuz'da şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 23 şüpheli gözaltına alındı, haklarında toplamda 32 yıl hapis cezası bulunan 13'ü tutuklandı. Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı. Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise 1 kişi gözaltına alındı.??????? Operasyonlarda 2 tabanca, 13 fişek ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. AA / Emre Ilıkan - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Van Güncel Haberler

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