Van'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı - Haberler

Van'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 29 kişi yakalandı, 13'ü tutuklandı. Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 29 kişi yakalandı, 13'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce, geçen hafta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 27 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 25 yıl hapis cezası bulunan 13 kişi tutuklandı. Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 2 kişi gözaltına alındı.??????? Operasyonlarda tabanca, telefon ve bir miktar fişek ele geçirildi. AA / Necat Hazar - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Van Güncel Haberler

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